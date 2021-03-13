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Москва

Путин рассказал, как принимал решение о референдуме в Крыму 

РИА Новости 11 минут назад
Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторились трагические события, которые произошли в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого был показан в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что конечная цель заключалась в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше.
Крым теперь под прицелом еще и штатовских ракет ATACMS
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Видео , Андрей Кондрашов , Владимир Путин , ООН
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