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Москва

Жириновский назвал дату начала войны в Донбассе 

News.ru 27 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что война в Донбассе может начаться уже 15 марта. При этом он отметил, что власти Украины никогда не посмеют вторгнуться на территорию самопровозглашённых ДНР и ЛНР, но могут устроить провокацию с большим количеством жертв.
По мнению Жириновского, март — самый опасный месяц в истории страны. Он напомнил про убийство царей, императоров. И референдум о сохранении СССР был проведён 17 марта.

Они могут создать нервозную обстановку в нашей стране, чтобы это повлияло на выборы в сентябре, — сказал депутат в эфире радио «Комсомольская правда».

Как рассказал URA.RU, уральский журналист и участник событий в ЛНР Ростислав Журавлев, Украина давно готовится к блицкригу, но у президента Владимира Зеленского есть всего один шанс молниеносного удара. Однако надо учитывать, что март — это весенняя распутица, поэтому технику нужно будет переводить на летний режим работы, а это всё требует определённых усилий.
В Кремле выразили озабоченность ситуацией в Донбассе
По словам руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака, Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве. Политик назвал пункты, содержащиеся в тексте, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две, на видеоконференции в «нормандском формате», план должен стать «предметом мощного обсуждения».
NEWS.ru сообщал, Россия предостерегает украинские власти от дальнейшей эскалации в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что российская сторона призывает Киев прекратить выдумывание новых документов и договорённостей и сосредоточиться на выполнении Минских соглашений.
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Политика , Видео , В мире , Владимир Жириновский , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , ЛДПР , Комсомольская правда
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