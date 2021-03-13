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Москва

Жириновский напомнил об ужасной черте жизни в СССР 

Ura.Ru 48 минут назад
Недостатком жизни в СССР является отсутствие свободы слова. Об этом на фоне выхода интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

« [В СССР] ничего нельзя было сказать. [Что угодно] могло быть квалифицировано как антисоветское высказывание», — заявил Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что мировое сообщество также может столкнуться с нарушением свободы слова.

Жириновский подчеркнул, что герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с критикой после своего высказывания о возможности рождения темнокожего ребенка. Лидер ЛДПР уверен, что ее нельзя осуждать за высказывание своих мыслей.
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Ранее Маркл заявила, что некоторые члены королевской семьи Великобритании переживали, что она может родить темнокожего ребенка, передает «Ридус». Акушеры считают, что вторым ребенком герцогини станет девочка.
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Политика , Видео , принц Гарри , Владимир Жириновский , ЛДПР , Ридус
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