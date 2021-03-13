Владимир Жириновский. Недостатком жизни в СССР является отсутствие свободы слова. Об этом на фоне выхода интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл заявил лидер ЛДПР

« [В СССР] ничего нельзя было сказать. [Что угодно] могло быть квалифицировано как антисоветское высказывание», — заявил Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что мировое сообщество также может столкнуться с нарушением свободы слова.

Жириновский подчеркнул, что герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с критикой после своего высказывания о возможности рождения темнокожего ребенка. Лидер ЛДПР уверен, что ее нельзя осуждать за высказывание своих мыслей.

Ранее Маркл заявила, что некоторые члены королевской семьи Великобритании переживали, что она может родить темнокожего ребенка, передает «Ридус». Акушеры считают, что вторым ребенком герцогини станет девочка.