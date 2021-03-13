Жириновский вспомнил об СССР из-за интервью Меган Маркл

Жириновский отметил, что вопросы про темный цвет кожи ребенка супругов носят элементарный характер и не имеют никакого отношения к мировым проблемам. Однако, по его словам, на Западе эту ситуацию накрутили, и начались обвинения в расизме. Глава ЛДПР добавил, что это уже перекос, так как «то негров линчуют, то нельзя произнести слово темный».

Партийный лидер назвал данную ситуацию политическим маразмом и сравнил ее с периодом СССР, когда нельзя было нечего сказать, что могло быть квалифицировано как антисоветское высказывание. Он подчеркнул, что именно так было при советской власти.