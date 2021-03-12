Депутат ответил на призыв Украины «открыть доступ» в Крым

По его оценке, заявление главы украинского ведомства содержит искаженную информацию. Никто не препятствует различным мониторинговым и гуманитарным миссиям ознакомиться с жизнью на полуострове, если они захотят, подчеркнул Бальбек.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали данную инициативу. Украина отказалась признать итоги плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.