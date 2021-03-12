В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Депутат ответил на призыв МИД Украины «открыть доступ» в Крым

Парламентская газета
2 часа назад
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в интервью телеканалу RT в пятницу прокомментировал призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «открыть доступ» в Крым.
Депутат ответил на призыв Украины «открыть доступ» в Крым
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета
Ранее в пятницу глава МИД Украины в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН по вопросу Крыма призвал Россию занять «неполитизированную позицию» в отношении полуострова и предоставить к нему «полный доступ».
Бальбек назвал заявление Кулебы пафосным и безрезультатным.
«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.
По его оценке, заявление главы украинского ведомства содержит искаженную информацию. Никто не препятствует различным мониторинговым и гуманитарным миссиям ознакомиться с жизнью на полуострове, если они захотят, подчеркнул Бальбек.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали данную инициативу. Украина отказалась признать итоги плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров, чтобы услышать мнение жителей, хотят ли они вернуться в состав его страны.
Политика,Руслан Бальбек,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Совбез ООН,Госдума,МИД,Russia Today,РИА Новости,Республика Крым,Россия,Украина,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители