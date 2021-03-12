Губернатор ответил на вопрос «Кто, если не Путин?»

Отвечая на вопрос «Кто, если не Путин?», Алиханов напомнил, что в России проживают 146 миллионов человек. «И я думаю, что достойных сынов российского народа много. И людей, которые являются активными творческими людьми, которые любят свою Родину и будут работать в ее интересах, найдется», — заявил политик, добавив, что народ решит, когда придет время.

В 2016 году Путин заявлял, что его преемник должен быть достаточно молодой, но зрелый человек. Он также пообещал попробовать передать следующему президенту страны свое видение развития России, оставив при этом право не соглашаться с ним.