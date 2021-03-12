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Российский губернатор ответил на вопрос «Кто, если не Путин?» 

Lenta.ru 1 час назад
Губернатор ответил на вопрос «Кто, если не Путин?»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире RTVI ответил на вопрос, кто мог бы быть президентом России. Он напомнил, что сам Владимир Путин уже комментировал эту тему.
Отвечая на вопрос «Кто, если не Путин?», Алиханов напомнил, что в России проживают 146 миллионов человек. «И я думаю, что достойных сынов российского народа много. И людей, которые являются активными творческими людьми, которые любят свою Родину и будут работать в ее интересах, найдется», — заявил политик, добавив, что народ решит, когда придет время.
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В декабре прошлого года лидер ЛДПР Владимир Жириновской перечислил возможных будущих президентов России. В его списке претендентов на эту должность оказались премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также глава Счетной палаты Алексей Кудрин. При этом Жириновский допустил, что в 2024 году кандидат на пост президента России может быть совершенно другой. В Кремле отметили, что рассуждения политика ничем не подкреплены.
В 2016 году Путин заявлял, что его преемник должен быть достаточно молодой, но зрелый человек. Он также пообещал попробовать передать следующему президенту страны свое видение развития России, оставив при этом право не соглашаться с ним.
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Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Алексей Кудрин , Сергей Нарышкин , Михаил Мишустин , Антон Алиханов , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Алексей Дюмин , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , ЛДПР , Калининградская Область
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