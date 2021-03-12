В Кремле прокомментировали данные о продолжительности жизни россиян 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о сокращении на два года продолжительности жизни россиян в период пандемии коронавируса.

«Мы предпочитаем на данные ведомств ориентироваться, их подождем, прежде тем, чтобы что-то говорить», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам минувшего года снизилась до 71,1 года, в 2019 году она составила 73,3 года.

В феврале испанские ученые из Университета Помпеу Фабра пришли к выводу, что человечество потеряло более 20 млн лет жизни на фоне пандемии.