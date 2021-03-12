В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Политолог заявил о сговоре Франции и Украины по Навальному

Мария Иванова
59 минут назад
Политолог Александр Сосновский обратил внимание на пранк, жертвой которого стал французский политик Жан Мер. В своем Telegram-канале Сосновский заявил, что содержание разговора пранкера с Мером доказывает сговор Украины и Франции.
Политолог заявил о сговоре Франции и Украины по Навальному
Фото: ТАССТАСС
«Замечательный разговор, точнее, пранк со спецдокладчиком ПАСЕ Жаком Мэром / Октагон Читайте небольшую выжимку о Новичке в запасниках Франции и фактическом сговоре украинской и французской делегаций против России», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Мер - спецдокладчик ПАСЕ по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией - ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с с Мером от имени вице-президента ПАСЕ, украинского депутата Александра Мережко. Запись разговора опубликована на YouTube.
«Ты общался с военными лабораториями, одна из которых во Франции, она определила, что это был «Новичок», но проблема, насколько я знаю, что этот «Новичок» не был в списке запрещенного оружия. Проблема с Россией в том, что военная лаборатория Франции имела образцы этого вещества. Это значит, что Франция так же имеет, хаха, этот яд», - сказал в разговоре с Мером фальшивый Мережко.
«Это правда. Это правда. Но если ты хочешь это обсудить, я бы предпочел сделать это лично», - ответил французский политик.
Также «Мережко» заявил Меру, что украинские спецслужбы и украинский посол передали ему трусы, с помощью которых оппозиционера могли отправить.
«Если ты меня понял, это те самые синие трусы», - подчеркнул пранкер.
После этого Мер предложил встретиться втроем - с послом и с Мережко.
Как писал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику 20 августа прошлого года. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.
В Институте фармакологии и токсикологии Бундесвера заявили, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». К аналогичным выводам пришли специалисты во Франции и Швеции. Позже в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, обнаруженное в организме Навального, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в Конвенцию о запрещении химического оружия.
В МИД РФ обвинили ОЗХО в предвзятости. Россия отвергает все обвинения по делу Навального.
Политика,Александр Мережко,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,Алексей Навальный,Минюст РФ,Фонд борьбы с коррупцией,ОЗХО,МИД,Россия,Украина,Франция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители