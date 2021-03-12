Политолог заявил о сговоре Франции и Украины по Навальному

«Ты общался с военными лабораториями, одна из которых во Франции, она определила, что это был «Новичок», но проблема, насколько я знаю, что этот «Новичок» не был в списке запрещенного оружия. Проблема с Россией в том, что военная лаборатория Франции имела образцы этого вещества. Это значит, что Франция так же имеет, хаха, этот яд», - сказал в разговоре с Мером фальшивый Мережко.
Также «Мережко» заявил Меру, что украинские спецслужбы и украинский посол передали ему трусы, с помощью которых оппозиционера могли отправить.
Как писал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику 20 августа прошлого года. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.
В Институте фармакологии и токсикологии Бундесвера заявили, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». К аналогичным выводам пришли специалисты во Франции и Швеции. Позже в Организации по запрещению химического оружия
(ОЗХО) заявили, что вещество, обнаруженное в организме Навального, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в Конвенцию о запрещении химического оружия.