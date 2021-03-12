Политолог заявил о сговоре Франции и Украины по Навальному

«Ты общался с военными лабораториями, одна из которых во Франции, она определила, что это был «Новичок», но проблема, насколько я знаю, что этот «Новичок» не был в списке запрещенного оружия. Проблема с Россией в том, что военная лаборатория Франции имела образцы этого вещества. Это значит, что Франция так же имеет, хаха, этот яд», - сказал в разговоре с Мером фальшивый Мережко.