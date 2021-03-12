В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова 

План Украины по возвращению контроля над Крымом , состоящий из «трёх китов», ожидает фиаско. Так считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.

Никаких китов я тут не вижу. Максимум — сморщенный морской конёк, который готов на всё, чтобы привлечь хоть толику внимания звёздно-полосатой акулы по имени Джо. Но результат будет ожидаемый — очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью, — отметил Чегринец в беседе с РИА Новости.

По его словам, Крым был, есть и всегда будет российским, что понимают и на Украине, и в США.

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В Киеве сейчас всё делается, чтобы увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине, в сторону. Поэтому каждый день [президент Украины Владимир] Зеленский и его окружение вспоминают Крым и пытаются показать свою работу, при этом хотят переложить всю ответственность на своих западных хозяев, — подчеркнул Черняк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.