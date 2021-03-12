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В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова 

News.ru и ещё 1 22 минуты назад
В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
План Украины по возвращению контроля над Крымом, состоящий из «трёх китов», ожидает фиаско. Так считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.
Про «трёх китов», способных вернуть полуостров под знамёна Киева, ранее рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Никаких китов я тут не вижу. Максимум — сморщенный морской конёк, который готов на всё, чтобы привлечь хоть толику внимания звёздно-полосатой акулы по имени Джо. Но результат будет ожидаемый — очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью, — отметил Чегринец в беседе с РИА Новости.
По его словам, Крым был, есть и всегда будет российским, что понимают и на Украине, и в США.
Заявление Кулебы назвал «бредом» депутат парламента Крыма Алексей Черняк.
В Киеве сейчас всё делается, чтобы увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине, в сторону. Поэтому каждый день [президент Украины Владимир] Зеленский и его окружение вспоминают Крым и пытаются показать свою работу, при этом хотят переложить всю ответственность на своих западных хозяев, — подчеркнул Черняк.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.
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Комментарии 19
Политика , В мире , Алексей Черняк , Дмитрий Кулеба , МИД , РИА Новости , Киев , Республика Крым , США
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