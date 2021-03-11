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Путин призвал соблюдать баланс интересов при определении цен на продукты 

РИА Новости 1 час назад
Путин призвал соблюдать баланс интересов при определении цен
Фото: РИА Новости
Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться, не должно быть таких "ценовых ударов", которые произошли по ряду продуктов, заявил президент России Владимир Путин.

"Баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну, удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать", — сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.

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Политика , Владимир Путин
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