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Путин рассказал о лечении чиновников от коронавируса 

Российская Газета и ещё 3 46 минут назад
Путин рассказал о лечении чиновников от коронавируса
Фото: РИА Новости
Чиновники и бизнесмены сами смогли оценить качество препаратов, которые используются в РФ для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании по инвестициям.
Глава государства отреагировал на реплику председателя "Деловой России" Алексея Репика. Тот доложил о создании и производстве отечественных препаратов, которые эффективно применяются при лечении больных с COVID-19.

"Действительно, вашими препаратами многие воспользовались", — отметил президент, поблагодарив Репика за работу в этом направлении во время пандемии.

В том числе — чиновники и бизнесмены, которые смогли испытать их лично. "Присутствующие на нашем совещании могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их", — отметил Путин.
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В онлайн-совещании участвуют несколько десятков руководителей различных компаний и организаций, а также представители органов власти — в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходивший лечение от коронавируса в мае прошлого года.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Деловая Россия
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