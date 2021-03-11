США отказались продлить визы российским дипломатам

Американские власти перестали выдавать визы новым сотрудникам российских дипмиссий и не торопятся продлевать разрешения на пребывание действующим дипломатам, рассказал генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров . Он подчеркнул, что такая политика негативно сказывается на функционировании посольств.

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По словам российского консула, в течение нескольких лет генконсульство России работает "в неполном штатном составе" из-за "жесткой визовой политики" США

"Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи", - подчеркнул Александр Захаров в интервью РИА "Новости".

По словам российского представителя, тревогу вызывает и то, что принимающая сторона "отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США". "Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут.

Своего рода "билет в один конец" в середине загранкомандировки", - пояснил генконсул России. Захаров подчеркнул, что российское диппредставительство рассчитывает, что американские дипломаты пересмотрят свою позицию по этому вопросу.

"Мы готовимся к такому диалогу, работаем на данном отрезке через посольства, передаем и документы, и беседуем с американцами здесь, то же самое происходит в Вашингтоне по линии посольства и госдепартамента", - рассказал агентству Рябков.

Но, по его мнению, этого недостаточно. "Необходимо сформировать некую материальную базу для организации специализированных консультаций, для отдельного раунда. Может быть, даже в межведомственном формате", - сказал он. Замглавы МИД обратил внимание, что Москва давно предлагает Вашингтону этим заняться.

"Есть просто клубок сложнейших проблем, которые не решаются. У нас впечатление такое, что американцы по мотивам, не относящимся к деятельности дипломатов и консульских сотрудников, не хотят этим заниматься", - добавил Рябков.

Дипломат оценил такое отношение США как "элемент демонстрации того, что в Вашингтоне имеют в виду "обращаться с Россией" так, как того заслуживает противник". Другого объяснения Рябков не нашел. "Соответственно, мы отвечаем зеркально, и американцы не должны иметь никаких иллюзий: если они не будут решать эти вопросы, значит, ситуация с функционированием их загранучреждений в России тоже останется плачевной", - отметил он. Рябков подчеркнул, что у американских коллег не должно быть сомнений в том, что Россия ответит на попытку США и дальше создавать "препятствия для нормальной ротации дипкадров и технических кадров - визы они практически не выдают сейчас".

"Мы найдем способ ответить. В том числе при необходимости и ассиметрично, здесь не должно быть сомнений", - предупредил дипломат.