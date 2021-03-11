«Пыль в глаза»: в России отреагировали на встречу в ООН по Крыму

"Вот оно — истинное лицо так называемой западной демократии и свободы слова: поговорить о Крыме без крымчан… то, что устраивают страны Балтии, это пыль в глаза… Так что пусть там они выпячиваются друг перед другом, а приличным людям, как говорится, по другой дороге, на ту площадку, где говорят по факту и по делу", — заявил Бальбек РИА Новости.