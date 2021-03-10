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Посольство России сделало представление Британии по антироссийской кампании в СМИ

ТАССиещё 1
28 минут назад
Посольство России в Великобритании сделало в среду представление МИД Соединенного Королевства по поводу утечки, которая свидетельствует об управлении из Лондона антироссийской кампанией в СМИ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель российского диппредставительства.
Посольство России сделало представление Британии
Фото: ТАССТАСС
"Посольством было сделано представление МИД Великобритании в связи с появившимися в сети Интернет относящимися к этому ведомству документами, которые выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство", - сказал дипломат.
"Посольство выразило британской стороне глубокую озабоченность в связи с указанными программами, которые вписываются в общую линию Лондона на очернение России на международной арене", - добавил он.
"Довели до сведения британской стороны, что в Москве такую деятельность расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела России, стремление расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране", - сказал дипломат, сказав, что "реакцию британской стороны нельзя назвать конструктивной".
"Вынуждены констатировать, что это лишь усиливает впечатление о системной работе Великобритании в информационной среде против Российской Федерации", - отметил представитель посольства.
Политика,МИД,Россия,Соединенное Королевство,
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