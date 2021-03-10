Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин подписал указ о ранжировании размера выплат на детей от 3 до 7 лет 

РИА Новости 1 час назад
Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.
В соответствии с документом, ее размер может составить 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.
Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75 процентов.
Если же этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда она составит 100 процентов.
По указу, размер таких выплат будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.
Выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчитывать их будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Последние новости
Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью Малышева объяснила, почему ее сыновья живут за рубежом Малышева объяснила, почему ее сыновья живут за рубежом Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для испытаний Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для испытаний
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение