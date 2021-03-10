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Путин потребовал решить проблему изношенности сетей ЖКХ в России

Lenta.ruиещё 7
1 час назад
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства уделить больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Путин потребовал решить проблему изношенности сетей ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам главы государства, данная проблема стала долгоиграющей, поэтому здесь необходимы системные решения. Сетям нужен своевременный ремонт и замена, подчеркнул президент.
Политика,Владимир Путин,Россия,
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