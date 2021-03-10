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Москва

Путин проведет совещание по инвестклимату 

Российская Газета 1 час назад
Путин проведет совещание по инвестклимату
Фото: РИА Новости
В четверг президент РФ Владимир Путин обсудит вопросы улучшения инвестклимата на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Приглашены представители российского бизнеса — банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IT-индустрии и других отраслей.
Участники обсудят деловую активность в России и в мире, а также вопросы, связанные с улучшением инвестклимата, в частности налоговое стимулирование и другие инструменты, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов.
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Политика , Владимир Путин
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