Крым решил подать иск к Украине из-за водной блокады

"Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада — это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим", — сказал Константинов.