Мишустин поздравил Александра Зацепина с юбилеем

Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Он написал музыку к фильмам "Красная палатка" (1969, режиссер Михаил Калатозов
), "Земля Санникова" (1973, Альберт Мкртчян
и Леонид Попов
), "Капитан Немо" (1975, Василий Левин
), "31 июня" (1978, Леонид Квинихидзе
), мультфильмам "Фильм, фильм, фильм" (1967, Федор Хитрук
), "Ну, погоди!" (1971, второй выпуск, Вячеслав Котеночкин
), "Тайна третьей планеты" (1980, Роман Качанов
). Всего им были написаны композиции для более чем ста картин. Также Зацепин создал несколько мюзиклов и инструментальных произведений, написал музыку к спектаклям и другим постановкам.