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Мишустин поздравил Александра Зацепина с юбилеем

ТАСС
1 час назад
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 95-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.
Мишустин поздравил Александра Зацепина с юбилеем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Без вас, всенародно любимого композитора, невозможно представить отечественную эстраду и кинематограф. Ваши лиричные, глубокие и пронзительные мелодии стали настоящим украшением художественных и анимационных фильмов. Они по праву были признаны шедеврами киномузыки. Песни, написанные вами, знают и с удовольствием поют люди разных поколений", - подчеркнул премьер.
Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Он написал музыку к фильмам "Красная палатка" (1969, режиссер Михаил Калатозов), "Земля Санникова" (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов), "Капитан Немо" (1975, Василий Левин), "31 июня" (1978, Леонид Квинихидзе), мультфильмам "Фильм, фильм, фильм" (1967, Федор Хитрук), "Ну, погоди!" (1971, второй выпуск, Вячеслав Котеночкин), "Тайна третьей планеты" (1980, Роман Качанов). Всего им были написаны композиции для более чем ста картин. Также Зацепин создал несколько мюзиклов и инструментальных произведений, написал музыку к спектаклям и другим постановкам.
Заслуженный деятель искусств России (1997). Народный артист РФ (2003). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), медалью "За трудовое отличие" (1959).
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