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Москва

Песков прокомментировал сообщения о недоступности сайта Кремля 

Газета.Ru 22 минуты назад
Песков о сбое в работе сайта Кремля: " У нас все открывается"
Фото: Reuters
Пользователи пожаловались на недоступность сайтов российских госорганов в среду утром, в том числе сбои в работе сайте Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию.
По его словам, в Кремле видели сообщения о недоступности ряда сайтов, однако в администрации президента РФ не столкнулись с подобной проблемой.

«Мы видели сообщения, но у нас не подтвердились они. Сижу у компьютера, все открывается», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Ранее РИА сообщало, что у ряда пользователей возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации после того, как Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в РФ.
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Политика , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , Роскомнадзор , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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