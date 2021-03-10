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ЦИК продлил порядок многодневного голосования 

РИА Новости 21 минуту назад
ЦИК продлил порядок многодневного голосования
Фото: РИА Новости
Временный порядок голосования в течение нескольких дней продлен до 12 сентября, следует из постановления Центральной избирательной комиссии РФ.
В декабре прошлого года ЦИК РФ принял временное положение, позволяющее избиркомам принимать решение о проведении выборов, проходящих до 30 мая 2021 года, в течение нескольких дней, но не более трех.

"Внести в постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 16 декабря 2020 года "О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд" изменение, заменив в пункте 2 слова "30 мая" словами "12 сентября", — говорится в постановлении.

Как ранее заявлял зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, перед единым днем голосования порядок трехдневного голосования будет обновлен с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд.

"Имеется в виду, что мы будем и дальше обобщать практику и думать о том, как будет выглядеть положение о проведении единого дня голосования 19 сентября", — сказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина на заседании комиссии в среду.

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Комментарии
Политика , Майя Гришина , Николай Булаев , Центризбирком России
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