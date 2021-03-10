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Москва

Правительство хочет сделать сбор биометрических данных принудительным 

News.ru 50 минут назад
Правительство намерено активизировать сбор биометрических данных россиян. Для этого Минцифры хочет принять ряд мер, включая закрытие удалённого доступа к определённым госуслугам без биометрии.
Как передаёт «Коммерсант», в течение двух лет власти рассчитывают увеличить количество записей в Единой биометрической системы (ЕБС) до 70 млн — на данный момент их насчитывается 164 тысячи. Предполагается, что дополнительным стимулом может стать сбор данных не только через банки, но также через МФЦ и приложение, которое в настоящее время разрабатывает оператор реестра ЕБС.
Пока собирать данные в ЕБС могут только банки, они же, в основном, и пользуются ЕБС. Минцифры ведёт работу по возможности сбора биометрических данных в МФЦ по желанию граждан. Соответствующий проект постановления правительства был разработан и опубликован в феврале. Документ предполагает изменения в правилах организации деятельности МФЦ с учётом дополнения их функций.
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Как уточняют в «Ростелекоме», используя биометрию, граждане смогут проводить оплату «по лицу», а также проходить на массовые мероприятия, получать нотариальные услуги. Это позволит даже дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.
Вместе с тем, по мнению экспертов, активизация сбора биометрии вызывает ряд вопросов, в том числе, остаётся непонятной безопасность этой базы. Помимо этого, отмечают специалисты, если бы ЕБС реально облегчала доступ ко многим услугам, в ней бы зарегистрировались гораздо больше людей за два года.
Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы.
Уточняется, что студентов обяжут зарегистрироваться в ЕБС и пройти «процедуру прокторинга». Необходимо будет перед камерой произнести «случайную числовую последовательность», — так система оценит, запомнит и идентифицирует пользователей. Далее сведения «по защищённым каналам» передадут в вуз и при подтверждении личности студент будет допускаться к экзаменам.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Правительство РФ , МВД
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