Песков рассказал о потерянном Россией годе развития

По его словам, этот спад стране предстоит наверстать в будущем.

Представитель Кремля также вспомнил свой личный опыт борьбы с COVID-19.

«Все-таки лучше бы этих трех недель в моей жизни не было», — сказал он.

Песков отметил, что из-за пандемии он во многом лишился привычного «живого» формата работы, кроме того, эпидемия лишила его возможности «хотя бы на несколько дней куда-то съездить в отпуск» летом или покататься на лыжах зимой.

При этом он нашел и положительный аспект пандемии. Он признался, что стал проводить больше времени с семьей и детьми.

10 февраля Песков назвал суровой реальностью возросшую смертность из-за коронавируса. Он добавил, что российская система здравоохранения сработала эффективно и доказала свою надежность и высокий мобилизационный потенциал.