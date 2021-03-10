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Москва

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
«Все подрасслаблены и считают, что ковид уходит»: Голикова о ситуации с COVID
Фото: ТАСС
Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», — сообщила Голикова.

Согласно данным на 9 марта, в России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии подтверждено 4 342 474 случая COVID-19.
URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.
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Политика , Татьяна Голикова , Алексей Аграновский , МГУ , ИТАР-ТАСС
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