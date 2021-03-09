Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию в Ливии 

Стороны обсудили ситуацию в Ливии и интенсификацию международных усилий по содействию нормализации обстановки в этой стране. Лавров и Шукри затронули проблематику урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Министры подтвердили настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических усилий Москвы и Каира в достижении мира на Ближнем Востоке.