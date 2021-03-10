РФ назвала неприемлемыми условия ОЗХО по ситуации с Навальным

По его словам, Россия обратилась к техническому секретариату ОЗХО с просьбой об оказании технического содействия. «В ответ техсекретариат выставил совершенно неприемлемые условия взаимодействия, несмотря на то, что определение модальностей содействия — прерогатива запрашивающего государства-участника», — цитирует ТАСС слова постпреда.

Шульгин заявил, что предложение о поездке в Россию экспертов ОЗХО для расследования ситуации с Навальным потеряло актуальность. «Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учетом неконструктивного подхода технического секретариата оно утратило актуальность, — подчеркнул он, не исключив, что ОЗХО выполняет „чьи-то политические установки в рамках развернутой вокруг ситуации с Навальным евроатлантическими союзниками оголтелой антироссийской кампании“.

По его словам, Россия была крайне заинтересована в получении помощи от ОЗХО, желая проанализировать образцы проб, отобранные у Навального в Омске, и сравнить их с результатами анализа, полученными по линии ОЗХО. Шульгин отметил, что Россия предлагала сделать это общими усилиями, что позволило бы прояснить главные вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах оппозиционера появились химические вещества. Однако предложения Москвы по модальностям планировавшегося визита были отклонены, а техсекретариат выставил собственные условия взаимодействия, применимые, по словам постпреда, исключительно для проведения расследований о возможном использовании химического оружия.

Российская сторона сочла данные условия неприемлемыми. „В конечном итоге технический секретариат так и не удовлетворил нашу просьбу, — констатировал Шульгин. — И это вызывает у нас глубокое разочарование“.