РФ назвала неприемлемыми условия ОЗХО по ситуации с Навальным

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации, заявил, что российской стороне были выставлены совершенно неприемлемые условия взаимодействия по ситуации с Алексеем Навальным.
По его словам, Россия обратилась к техническому секретариату ОЗХО с просьбой об оказании технического содействия. «В ответ техсекретариат выставил совершенно неприемлемые условия взаимодействия, несмотря на то, что определение модальностей содействия — прерогатива запрашивающего государства-участника», — цитирует ТАСС слова постпреда.
Шульгин заявил, что предложение о поездке в Россию экспертов ОЗХО для расследования ситуации с Навальным потеряло актуальность. «Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учетом неконструктивного подхода технического секретариата оно утратило актуальность, — подчеркнул он, не исключив, что ОЗХО выполняет „чьи-то политические установки в рамках развернутой вокруг ситуации с Навальным евроатлантическими союзниками оголтелой антироссийской кампании“.
По его словам, Россия была крайне заинтересована в получении помощи от ОЗХО, желая проанализировать образцы проб, отобранные у Навального в Омске, и сравнить их с результатами анализа, полученными по линии ОЗХО. Шульгин отметил, что Россия предлагала сделать это общими усилиями, что позволило бы прояснить главные вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах оппозиционера появились химические вещества. Однако предложения Москвы по модальностям планировавшегося визита были отклонены, а техсекретариат выставил собственные условия взаимодействия, применимые, по словам постпреда, исключительно для проведения расследований о возможном использовании химического оружия.
Российская сторона сочла данные условия неприемлемыми. „В конечном итоге технический секретариат так и не удовлетворил нашу просьбу, — констатировал Шульгин. — И это вызывает у нас глубокое разочарование“.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не исключил выхода России из ОЗХО.
Самолёт, летевший из Томска в Москву 20 августа, экстренно приземлился в Омске, так как Навальному, находившемуся на борту, стало плохо. После приземления его госпитализировали, а спустя два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику „Шарите“. 6 октября в ОЗХО пришли к выводу, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещённых препаратов, но по характеристикам аналогичны „Новичку“.