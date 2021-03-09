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Москва

«Ъ» выяснил, кто был гостем Путина из Европы 

BFM.RU и ещё 7 1 час назад
Таинственным гостем Путина оказался Фийон
Фото: ТАСС
Названо имя европейского гостя Владимира Путина, который побывал одним из поздних вечеров в Кремле. Это экс-премьер Франции Франсуа Фийон, утверждает «Коммерсантъ». Источник информации газета не раскрывает.
О том, что встреча с гостем из Европы состоялась, 4 марта рассказал сам президент, напоминает издание. Однако Путин не называл имя. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что эта встреча носила личный характер, поэтому он «не располагает информацией, кто был собеседником» Владимира Путина.
Песков затруднился назвать беседовавшего с Путиным иностранца
Франсуа Фийон посетил Москву 3 марта. С Путиным он поддерживает дружеские отношения. Он был среди тех, кого российский президент в декабре прошлого года лично поздравил с наступающими праздниками, отмечает газета.
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Политика , Дмитрий Песков , Франсуа Фийон , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ" , Москва , Франция
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