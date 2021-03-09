Таинственным гостем Путина оказался Фийон

О том, что встреча с гостем из Европы состоялась, 4 марта рассказал сам президент, напоминает издание. Однако Путин не называл имя. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что эта встреча носила личный характер, поэтому он «не располагает информацией, кто был собеседником» Владимира Путина.

Франсуа Фийон посетил Москву 3 марта. С Путиным он поддерживает дружеские отношения. Он был среди тех, кого российский президент в декабре прошлого года лично поздравил с наступающими праздниками, отмечает газета.