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Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете 

РИА Новости 28 минут назад
Путин подписал закон об удалении агитации в интернете
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стала группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.
ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов.
Кроме того, законом предусматривается, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Территориальные избирательные комиссии также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.
Также устанавливается, что владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование удалить материалы. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления.
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Политика , Ольга Савастьянова , Александр Хинштейн , Владимир Путин , Роскомнадзор , Центризбирком России
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