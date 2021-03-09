Путин подписал закон об удалении агитации в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами инициативы стала группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой

ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов.

Кроме того, законом предусматривается, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Территориальные избирательные комиссии также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.

Также устанавливается, что владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование удалить материалы. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления.