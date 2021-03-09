МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова 

Российское внешнеполитическое ведомство надеется получить исчерпывающие данные о заказчиках его убийства и надеется на продолжение сотрудничества правоохранительных органов двух стран по этому делу.

Суд в Анкаре ранее во вторник вынес приговор девятнадцати фигурантам дела об убийстве посла России в Турции Карлова. Пятеро из 28 подозреваемых, которым были предъявлены обвинения, оправданы. Ещё пятерых приговорили к пожизненному заключению.