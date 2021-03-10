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Главы МИД России и Турции встретились для переговоров в аэропорту Катара 

RT на русском и ещё 2 57 минут назад
Главы МИД России и Турции встретились в аэропорту Катара
Фото: РИА Новости
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в аэропорту столицы Катара — Дохи.
Как сообщает РИА Новости, российский министр прибыл в Доху из Эр-Рияда, а турецкий — из Бишкека.

«Где мой сувенир из Киргизии?» — пошутил Лавров, приветствуя Чавушоглу.

Лавров также спросил у Чавушоглу, смотрел ли тот трансляцию запуска строительства нового блока АЭС «Аккую».

«Чуть-чуть. Я уже должен был улетать из Бишкека, поэтому застал только кусочек», — ответил турецкий министр.

После этого стороны продолжили переговоры в закрытом для прессы режиме.
Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласились, что в ближайшее время необходимо провести личную встречу.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , МИД , Бишкек , Доха , Катар , Кыргызстан , Саудовская Аравия , Турция , Эр-Рияд
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