Главы МИД России и Турции встретились в аэропорту Катара

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Как сообщает РИА Новости, российский министр прибыл в Доху из Эр-Рияда, а турецкий — из Бишкека.

«Где мой сувенир из Киргизии?» — пошутил Лавров, приветствуя Чавушоглу.

Лавров также спросил у Чавушоглу, смотрел ли тот трансляцию запуска строительства нового блока АЭС «Аккую».

«Чуть-чуть. Я уже должен был улетать из Бишкека, поэтому застал только кусочек», — ответил турецкий министр.

После этого стороны продолжили переговоры в закрытом для прессы режиме.