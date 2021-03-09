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В первой половине декабря американские средства массовой информации сообщили, что хакерская группа APT29 или Cozy Bear, являющаяся частью Службы внешней разведки России, в рамках глобальной шпионской кампании получила доступ к данным ряда американских правительственных учреждений.

Позавчера осведомленные собеседники в администрации США сообщили The New York Times, что в ответ на эту атаку американские власти планируют в течение ближайших недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы властей России.

«Это не что иное, как международная киберпреступность», — прокомментировал Песков.

Он назвал The New York Times достаточно авторитетным изданием, а его анонс возможности кибератак — тревожным, а также поводом для крайней обеспокоенности Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина заверил, что российские власти непричастны к любым проявлениям киберпреступности и кибертерроризма.