Кремль крайне обеспокоен возможностью хакерских атак со стороны США. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В первой половине декабря американские средства массовой информации сообщили, что хакерская группа APT29 или Cozy Bear, являющаяся частью Службы внешней разведки России, в рамках глобальной шпионской кампании получила доступ к данным ряда американских правительственных учреждений.
Позавчера осведомленные собеседники в администрации США сообщили The New York Times, что в ответ на эту атаку американские власти планируют в течение ближайших недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы властей России.
«Это не что иное, как международная киберпреступность», — прокомментировал Песков.
Он назвал The New York Times достаточно авторитетным изданием, а его анонс возможности кибератак — тревожным, а также поводом для крайней обеспокоенности Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина заверил, что российские власти непричастны к любым проявлениям киберпреступности и кибертерроризма.
Во второй половине декабря, как сообщал «Рамблер», руководитель аппарата сотрудников Белого дома в администрации президента США Джо Байдена Рон Клайн заявил, что с точки зрения мер, которые примет администрация Байдена в ответ на атаку, подобную той, что имела место в первой половине месяца, «это не просто санкции».