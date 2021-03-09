Песков отреагировал на заражение Асада коронавирусом

"Российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт лечения ковида, и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит", — сказал представитель Кремля журналистам во вторник. "Но пока мне неизвестно, чтобы кто-то обращался", — уточнил Песков.