Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Песков заявил, что Россия поможет в лечении Асада от COVID-19, если такая просьба поступит 

ТАСС 48 минут назад
Песков отреагировал на заражение Асада коронавирусом
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин оперативно рассмотрит обращение о помощи в лечении от коронавирусной инфекции президента Сирии Башара Асада и его супруги, если такая просьба поступит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что ему неизвестно, поступало ли такое обращение.

"Российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт лечения ковида, и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит", — сказал представитель Кремля журналистам во вторник. "Но пока мне неизвестно, чтобы кто-то обращался", — уточнил Песков.

"Конечно же, будем надеяться на то, что президент Асад и его супруга перенесут эту болезнь в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет", — отметил представитель Кремля.

Ранее Башар Асад с супругой Асмой объявили, что после положительного анализа на коронавирус находятся на домашнем карантине. Как сообщила канцелярия главы сирийского государства, их состояние стабильное, они будут выполнять свои обязанности в обычном режиме во время домашнего карантина, который продлится две-три недели.
Асад и его жена заразились коронавирусом
Видео дня. Меган Маркл облила грязью семью принца Гарри в интервью Опре
ТАСС: последние новости
Володин рассказал о просьбах многих зарубежных парламентов прислать российскую вакцину Володин рассказал о просьбах многих зарубежных парламентов прислать российскую вакцину Путин считает, что декарбонизация не должна вестись в узкокорыстных целях в ущерб РФ Путин считает, что декарбонизация не должна вестись в узкокорыстных целях в ущерб РФ В Белом доме утверждают, что принимают меры по борьбе с "дезинформацией" РФ о вакцинах В Белом доме утверждают, что принимают меры по борьбе с "дезинформацией" РФ о вакцинах
Комментарии 10
Политика , Башар Асад , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
01:48
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
Происшествия Криминал
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
00:15
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
Происшествия
Ребенка ударило током в московском ТЦ
03:21
Ребенка ударило током в московском ТЦ
Происшествия Новости Москвы
Мужчина «нокаутировал» праздновавшую 8 Марта даму в кафе
01:31
Мужчина «нокаутировал» праздновавшую 8 Марта даму в кафе
Происшествия
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
00:48
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
Происшествия В мире
Переброска танков ВСУ в Донбасс попала на видео
00:16
Переброска танков ВСУ в Донбасс попала на видео
Армия Войска
Подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе
00:19
Подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе
Происшествия США
5 человек сгорели в лифте в офисном здании
01:13
5 человек сгорели в лифте в офисном здании
Происшествия В мире
Сожитель жестоко зарезал 17-летнюю девушку в Новосибирске
00:39
Сожитель жестоко зарезал 17-летнюю девушку в Новосибирске
Происшествия Криминал
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение