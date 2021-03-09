Терешкова сделала прививку от коронавируса 

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт, 84-летняя Валентина Терешкова имеет антитела к коронавирусу, что является следствием сделанной прививки, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.
Володин неоднократно призывал коллег-депутатов, которые имеют противопоказания или находятся в преклонном возрасте, поберечь себя и переходить на удаленную работу. В частности, он обращался к депутатам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову.
"Когда Валентина Владимировна сказала, что у нее антитела появились, это следствие сделанной прививки, Валентина Владимировна сделала прививку", — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он напомнил, что уже многие депутаты сделали прививки, среди них лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский.
"У нас есть отечественная вакцина, но, понятно, — это (вакцинация) дело каждого… Болезнь очень коварная, молодые люди легко болеют, а последствия, кто об этом задумался?", — продолжил Володин, обращаясь к коллегам.