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Москва

Посол России объяснил отказ от встречи с белорусской оппозицией 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Посол РФ объяснил отказ от встречи с оппозицией Белоруссии
Фото: РИА Новости
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев объяснил, что отказался от личной встречи с представителями белорусской оппозиции, так как российские дипломаты не готовы к диалогу с силами, нацеленными на «подрыв государственных устоев». Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», — отметил посол.

По словам Мезенцева, членов Координационного совета оппозиции Белоруссии «никто не выбирал», они не облечены доверием миллионов избирателей.

«Это такое одно из общественных объединений Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — подчеркнул дипломат.

Он также назвал реакцию белорусских властей на работу Координационного совета «адекватной и конституционной».
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Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
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Политика , Дмитрий Мезенцев , Светлана Тихановская , Центризбирком России , Минск
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