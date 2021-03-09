Вассерман решил баллотироваться в депутаты Госдумы

Публицист Анатолий Вассерман сообщил о своем намерении принять участие в выборах в Госдуму России. Однако пока не определился, от какой партии будет баллотироваться, пишет РИА Новости.
«Я действительно об этом думаю, но до выборов еще достаточно много времени. (…) До начала избирательной кампании еще больше трех месяцев, так что есть время задать себе немало вопросов, и есть время ответить на эти вопросы», — пояснил он.
При этом Вассерман подчеркнул, что «на уровне неформальных знакомств» уже вел переговоры с несколькими партиями. Проще всего ему было бы баллотироваться от «Справедливой России», но пока эта партия не сформировала свою предвыборную программу, заявил публицист.
«Я теоретически не исключаю, что у меня с ней окажутся какие-то различия, и в этом случае я, естественно, не смогу баллотироваться от этой партии. Хотя весьма вероятно, что я буду баллотироваться от нее, но пока это не гарантированно», — отметил он.
«Рамблер» писал, что ранее о решение принять участие в выборах в Госдуму заявил лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, получивший широкую известность во время судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым. Пашаев отметил, что ему хорошо известно, как бороться с чиновниками, которые присваивают деньги.