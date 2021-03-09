Вассерман решил баллотироваться в депутаты Госдумы

«Я теоретически не исключаю, что у меня с ней окажутся какие-то различия, и в этом случае я, естественно, не смогу баллотироваться от этой партии. Хотя весьма вероятно, что я буду баллотироваться от нее, но пока это не гарантированно», — отметил он.