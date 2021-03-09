Политолог предсказал атаку Киева на Донбасс и Крым 

России следовало включить Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики в свой состав, когда на то были международно-правовые основания, заявил в своём Telegram-канале политолог Сергей Карнаухов . Теперь, по его мнению, Киев перейдёт в активное наступление.

Упустив время, когда можно было присоединить ДНР и ЛНР, Москва дала «соблазн» для военного вторжения в Донбасс, отметил эксперт. Сегодня включит Донбасс в состав РФ практически невозможно.

«Мы протянули. Теперь уже поздно. Формально-юридически они (украинцы — прим. ред.) идут освобождать свои территории от сепаратистов», — подчеркнул Карнаухов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Политолог добавил, что в нападении на Донбасс прямо заинтересованы американские власти, которые «никогда бы не санкционировали лобовую атаку на Россию». Теперь, по его мнению, войну можно остановить только в рамках «неформальной дипломатии». Причем развязывания боевых действий, по его словам, также следует ожидать в Крыму и в Приднестровье.

«Безусловно для каждого направления будет свой необычный сценарий», — резюмировал Карнаухов.