Политолог предсказал атаку Киева на Донбасс и Крым 

России следовало включить Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики в свой состав, когда на то были международно-правовые основания, заявил в своём Telegram-канале политолог Сергей Карнаухов. Теперь, по его мнению, Киев перейдёт в активное наступление.
Упустив время, когда можно было присоединить ДНР и ЛНР, Москва дала «соблазн» для военного вторжения в Донбасс, отметил эксперт. Сегодня включит Донбасс в состав РФ практически невозможно.
«Мы протянули. Теперь уже поздно. Формально-юридически они (украинцы — прим. ред.) идут освобождать свои территории от сепаратистов», — подчеркнул Карнаухов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Политолог добавил, что в нападении на Донбасс прямо заинтересованы американские власти, которые «никогда бы не санкционировали лобовую атаку на Россию». Теперь, по его мнению, войну можно остановить только в рамках «неформальной дипломатии». Причем развязывания боевых действий, по его словам, также следует ожидать в Крыму и в Приднестровье.
«Безусловно для каждого направления будет свой необычный сценарий», — резюмировал Карнаухов.
Военные эксперты, как сообщал «Рамблер», прогнозируют, что весной в Донбассе ситуация обострится, а украинская армия перейдет в наступление. На фоне новостей о грядущей эскалации конфликта стало известно, что НАТО совместно с Украиной ближе к лету устроят крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области. Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью — прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.