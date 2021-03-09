Главу Минздрава попросили ограничить рекламу фастфуда 

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Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо, в котором предложил ввести законодательное ограничение рекламы фастфуда.

Петунин напомнил, что во Всемирной организации здравоохранения неоднократно рассказывали об опасности для здоровья регулярного употребления фастфуда. В связи с этим в ряде государств действуют ограничения на рекламу подобной еды.

Однако в России рестораны быстрого питания вправе использовать любые рекламные инструменты для продвижения собственной продукции. Благодаря этому регулярное посещение данных заведений стало своего рода стилем жизни для многих россиян, пишет Петунин.