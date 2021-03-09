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Москва

Главу Минздрава попросили ограничить рекламу фастфуда 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Главу Минздрава попросили ограничить рекламу фастфуда
Фото: pexels.com / ready made
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо, в котором предложил ввести законодательное ограничение рекламы фастфуда.
Петунин напомнил, что во Всемирной организации здравоохранения неоднократно рассказывали об опасности для здоровья регулярного употребления фастфуда. В связи с этим в ряде государств действуют ограничения на рекламу подобной еды.
Однако в России рестораны быстрого питания вправе использовать любые рекламные инструменты для продвижения собственной продукции. Благодаря этому регулярное посещение данных заведений стало своего рода стилем жизни для многих россиян, пишет Петунин.
В связи с этим общественник предложил рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции: полностью запретить ее в печатных средствах массовой информации, в интернете, на наружных уличных конструкциях, на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов, сообщает RT.
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, что реклама «мусорной» еды привела к распространению проблемы ожирения среди детей.
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Политика , Геннадий Онищенко , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ВОЗ , Госдума , Роспотребнадзор
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