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Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций 

РИА Новости 29 минут назад
Захарова назвала интервью Маркл обрушением декораций
Фото: © AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она считает, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением.
В интервью, показанном в США в воскресенье вечером, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.
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В своём аккаунте в Facebook, Захарова указала, что посмотрела интервью.

"Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии", — добавила она.

Захарова написала, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней следует, что "даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке".

"Во-вторых, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей", — написала Захарова.

"От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в сеть, свидетельствуют об этом же", — указала она.

По словам Захаровой, "любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиа индустрия с подачи властьимущих может извратить с точностью до наоборот".

"Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, "Белых касок" и тд. ", — указала она.

Официальный представитель МИД России написала, что "расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле".

"Это не скандал. Это обрушение декораций", — заключила она.

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Политика , принц Гарри , Мария Захарова , МИД
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