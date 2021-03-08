США решили бороться с дезинформацией России о вакцинах

"Мы хотим заверить, что будем противодействовать дезинформации всеми имеющимися средствами, — сказала она в понедельник на регулярном брифинге для журналистов, коснувшись соответствующего вопроса. — Мы осведомлены о подходах и тактике российской стороны, предпринимающей усилия с целью распространения дезинформации".