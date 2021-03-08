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Москва

В Белом доме утверждают, что принимают меры по борьбе с «дезинформацией» РФ о вакцинах 

ТАСС 15 минут назад
США решили бороться с дезинформацией России о вакцинах
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут всеми возможными способами бороться с якобы распространяемой Россией информацией о неэффективности вакцин от коронавируса, производимых фирмой Moderna и консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech.

"Мы хотим заверить, что будем противодействовать дезинформации всеми имеющимися средствами, — сказала она в понедельник на регулярном брифинге для журналистов, коснувшись соответствующего вопроса. — Мы осведомлены о подходах и тактике российской стороны, предпринимающей усилия с целью распространения дезинформации".

По словам Псаки, упомянутые препараты безопасны и одобрены регулятором.

"Мы изучим пути противодействия дезинформации. Мы отслеживаем ситуацию, принимаем меры и реагируем", — сказала пресс-секретарь, не приведя конкретных примеров якобы имевшей место злонамеренной деятельности РФ.

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и не раз предлагала сотрудничество в разработке вакцин.
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Политика , Pfizer , Администрация США , Москва , США
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