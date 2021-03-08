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Москва

Захарова обвинила западные соцсети в нарушении законов России 

Газета.Ru 52 минуты назад
Захарова обвинила западные соцсети в нарушении законов России
Фото: РИА Новости
Западные интернет-гиганты зачастую игнорируют российские законы, а иногда допускают их нарушение, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью РИА «Новости».
По словам Захаровой, зарубежные соцсети оперируют в российской среде, но «зачастую никаким российским законам не подчиняются».

«Мало того — иногда [компании] напрямую нарушают [законы], и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо», — рассказала представитель МИДа.

При этом она добавила, что данная проблема касается не только России, но и ряда стран Запада.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что действия интернет-гигантов, блокирующих или удаляющих политический контент, требуют регулирования.
Пушков отреагировал на блокировку в Facebook статей российских СМИ
Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.
8 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые меры для защиты российских средств массовой информации от блокировок со стороны глобальных IT-компаний.
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Политика , Мария Захарова , Вячеслав Володин , ФСБ , Роскомнадзор , МИД , Госдума , РИА Новости
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