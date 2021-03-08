Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта. Глава государства обратился к прекрасной половине нашей страны с праздничным видеообращением, которое опубликовала пресс-служба Кремля

«Дорогие женщины России. Поздравляю вас с международным женским днем. Этот праздник наполнен радостью, теплом и душевной щедростью. Сегодня в каждом доме, в каждой семье, звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам и коллегам по работе. Эти давние традиции празднования 8 марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщины в нашей жизни», — сказал Путин.

Именно эти ценности, считает глава государства, были и остаются важнейшим нравственным ориентиром для нашего общества.

«Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое и бескорыстное чувство материнской любви. Вы без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам. Вы делаете все, чтобы они выросли успешными, достойными людьми. Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, все это — нелегкий и ежедневный труд. Он заслуживает самого высокого признания. Вы непостижимым образом всегда и везде все успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надежностью и ответственным подходом к делу», — отметил президент.

По словам Владимира Путина, сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить женщин за эти важнейшие для любой профессии качества. С отдельными словами благодарности российский лидер обратился к медицинским работникам.

«В тяжелейших условиях эпидемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм, продолжаете трудиться с полной отдачей. Благодарю всех женщин-врачей, фельдшеров, медицинских сестер и нянечек, всех кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составах экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Вы дарите больным именно такую, душевную, женскую поддержку», — заметил Путин.

В этот праздничный день, продолжил он, торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эмоции — переполняющие и объединяющие всех. Глава государства от всего сердца поздравил женщин с их праздником и с наступлением весны, которую он символизирует. Президент пожелал им счастья, взаимопонимания с любимыми людьми, улыбок и радости.