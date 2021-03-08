Пушков отреагировал на блокировку в Facebook статей российских СМИ

"Если РБК и другие СМИ ошиблись, то украинские структуры могут подать в суд на них как на территории России, так и на территории Украины, могут опровергнуть это, сделать соответствующее заявление, дезавуировать, доказать, если это доказуемо и действительно была совершена ошибка", — сообщил сенатор.