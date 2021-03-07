Путин направил поздравительную телеграмму Большунову 

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова, назвав его главным героем гонки на 50 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта, которая принесла спортсмену серебряную медаль. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 км Александру Большунову", — сказал он. "Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем гонки", — подчеркнул Песков.