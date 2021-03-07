Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин направил поздравительную телеграмму Большунову 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
Путин направил поздравительную телеграмму Большунову
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова, назвав его главным героем гонки на 50 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта, которая принесла спортсмену серебряную медаль. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 км Александру Большунову", — сказал он. "Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем гонки", — подчеркнул Песков.

Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
ТАСС: последние новости
Пушков прокомментировал блокировку материалов российских СМИ в Facebook Пушков прокомментировал блокировку материалов российских СМИ в Facebook Путин поздравил россиянок с Международным женским днем Путин поздравил россиянок с Международным женским днем "Спутник V" стал второй по популярности вакциной от коронавируса в мире "Спутник V" стал второй по популярности вакциной от коронавируса в мире
Политика , Дмитрий Песков , Александр Большунов , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение