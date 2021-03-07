В Госдуме предложили выдавать маткапитал деньгами 

Россиянам стоит выдавать материнский капитал живыми деньгами. С таким предложением выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы , вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин , сообщает Ura.ru.

По его словам, «на фоне того, в какую пыль превращаются демографические показатели, абсолютно очевидно, что придираться к людям из-за бумажек не стоит». Депутат также считает, что в том, что люди потратят деньги на нужды, не отчитываясь при этом, нет ничего страшного.