В Госдуме предложили выдавать маткапитал деньгами 

Россиянам стоит выдавать материнский капитал живыми деньгами. С таким предложением выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин, сообщает Ura.ru.
По его словам, «на фоне того, в какую пыль превращаются демографические показатели, абсолютно очевидно, что придираться к людям из-за бумажек не стоит». Депутат также считает, что в том, что люди потратят деньги на нужды, не отчитываясь при этом, нет ничего страшного.
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, что уже сейчас предлагается ввести новый пункт для маткапитала — семейный автомобиль. «Люди хотят жить за городом, но для того, чтобы передвигаться, просто необходим личный транспорт», — объяснила она и добавила, что многодетные семьи часто покупают микроавтобусы.