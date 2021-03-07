Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Госдуме предложили выдавать маткапитал деньгами 

Lenta.ru 23 минуты назад
В Госдуме предложили выдавать маткапитал деньгами
Фото: РИА Новости
Россиянам стоит выдавать материнский капитал живыми деньгами. С таким предложением выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин, сообщает Ura.ru.
По его словам, «на фоне того, в какую пыль превращаются демографические показатели, абсолютно очевидно, что придираться к людям из-за бумажек не стоит». Депутат также считает, что в том, что люди потратят деньги на нужды, не отчитываясь при этом, нет ничего страшного.
В России может исчезнуть материнский капитал
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, что уже сейчас предлагается ввести новый пункт для маткапитала — семейный автомобиль. «Люди хотят жить за городом, но для того, чтобы передвигаться, просто необходим личный транспорт», — объяснила она и добавила, что многодетные семьи часто покупают микроавтобусы.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
Последние новости
Алиханов ответил описавшему войну с НАТО за Калининград польскому генералу Алиханов ответил описавшему войну с НАТО за Калининград польскому генералу Ян нокаутировал Стерлинга запрещенным ударом и лишился пояса UFC Ян нокаутировал Стерлинга запрещенным ударом и лишился пояса UFC Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Политика , Олег Шеин , Светлана Бессараб , Госдума , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение