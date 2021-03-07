Алиханов считает высказывание поляка «комплексом отставника», обусловленного историей.

«Сложно обвинять нас в агрессивном поведении по отношению к этим странам, потому что ничего плохого мы своим соседям не желаем», — сказал губернатор. Он напомнил, что Польшу помогали восстанавливать советские войска, благодаря чему эта страна снова возродилась, даже в более широких границах, чем до Второй мировой войны.

«Хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать. Надо другими вопросами заниматься. У нас есть замечательные программы приграничного сотрудничества с Польшей. А поляки опять про танки. Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к "четвертой мировой"», — предложил Алиханов, заявив, что не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более в отставке.