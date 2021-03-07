Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к «Спутнику V»

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что многие члены дипкорпуса в Вене и международных организаций выражают заинтересованность в вакцинации российскими препаратами.
«Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами», — написал Ульянов в своём Twitter.
Он отметил, что работа в этом направлении ведётся, но займёт не меньше месяца.
По его словам, частично это будет зависеть от европейских властей.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения при чрезвычайных ситуациях.