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Путин направил послание духовному лидеру Ирана 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Путин направил послание духовному лидеру Ирана
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин отправил послание духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил пресс-атташе дипломатической миссии Максим Суслов.
Посол РФ в Тегеране Леван Джанарян передал послание министру иностранных дел Ирана Али Акбару Велаяти.

— Сегодня посол был приглашен к старшему советнику верховного руководителя на встречу, в ходе которой было передано послание, которое стало ответом на послание, которое в начале февраля передал спикер иранского парламента, — цитирует Суслова РИА Новости.

Пресс-атташе отметил, что послание посвящено укреплению двусторонних отношений России и Ирана. Также в нем говорится о некоторых международных и региональных вопросах.
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Политика , Али Хаменеи , Владимир Путин , РИА Новости , Иран , Тегеран
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