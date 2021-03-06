В Госдуме потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России

Ранее Кравчук пригрозил российской стороне «серьёзными шагами», если Москва не признает себя стороной конфликта на востоке Украины

Кравчуку следует прояснить свои слова, которые звучат как ультиматум, угроза безопасности России и войны. Подобные вещи не должны оставаться без реакции, — сказал РИА Новости Козенко.

Он добавил, что если речь идёт об угрозе возобновления Киевом полномасштабных действий в Донбассе, то к Минским соглашениям, равно как и, в принципе, к каким-либо договорённостям, это не имеет никакого отношения. Парламентарий предложил сначала Украине определиться, хочет ли она войны и уничтожения русскоязычного населения Донбасса или же всё-таки готова идти на компромисс ради мира.

Попытки Украины усидеть сразу на двух стульях — и воевать в Донбассе, и формально участвовать в переговорах, якобы стремясь к урегулированию конфликта — это было и остаётся главной и единственной стратегией Киева. Ни к чему хорошему она не приведёт, в этом я с Кравчуком согласен, — считает Козенко.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.