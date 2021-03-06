Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Депутаты потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России 

News.ru и ещё 2 42 минуты назад
В Госдуме потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России
Фото: globallookpress.com
Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко потребовал от главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука пояснить свои слова о «радикальных шагах» в адрес России.
Ранее Кравчук пригрозил российской стороне «серьёзными шагами», если Москва не признает себя стороной конфликта на востоке Украины.

Кравчуку следует прояснить свои слова, которые звучат как ультиматум, угроза безопасности России и войны. Подобные вещи не должны оставаться без реакции, — сказал РИА Новости Козенко.

Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу
Он добавил, что если речь идёт об угрозе возобновления Киевом полномасштабных действий в Донбассе, то к Минским соглашениям, равно как и, в принципе, к каким-либо договорённостям, это не имеет никакого отношения. Парламентарий предложил сначала Украине определиться, хочет ли она войны и уничтожения русскоязычного населения Донбасса или же всё-таки готова идти на компромисс ради мира.

Попытки Украины усидеть сразу на двух стульях — и воевать в Донбассе, и формально участвовать в переговорах, якобы стремясь к урегулированию конфликта — это было и остаётся главной и единственной стратегией Киева. Ни к чему хорошему она не приведёт, в этом я с Кравчуком согласен, — считает Козенко.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
Как писал NEWS.ru, ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». По её словам, территорию полуострова возможно вернуть с помощью военных действий. Она считает, что нужно дождаться, когда ситуация в России станет нестабильной — «начнутся процессы турбулентности». Этот момент Украина и может использовать для захвата территории полуострова.
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
News.ru: последние новости
Китай повысит пенсионный возраст Китай повысит пенсионный возраст «Спутник V» стал второй по популярности вакциной мира «Спутник V» стал второй по популярности вакциной мира Путин наградил врачей за борьбу с коронавирусом Путин наградил врачей за борьбу с коронавирусом
Комментарии 14
Политика , Андрей Козенко , Татьяна Черновол , Леонид Кравчук , Госдума , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
00:13
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
Происшествия
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
01:45
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
Происшествия
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
00:26
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
Происшествия
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение