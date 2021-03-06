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Мишустин прибыл в Кемерово, где проведет совещание по углю 

ТАСС 24 минуты назад
Мишустин прибыл в Кемерово
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в субботу в Кемерово. В Кузбассе председатель правительства проведет совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.
Как ТАСС рассказали два источника в отрасли, на встрече также планируется рассмотреть возможность корректировки демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка. Один из источников указал, что в пятницу аналогичное совещание уже было проведено курирующим ТЭК вице-премьером Александром Новаком. Еще один источник сообщил ТАСС, что в настоящий момент существует консолидированная позиция нефтяников о необходимости корректировки демпфирующего механизма.
Помимо этого, в Кемерово премьер проведет совещание по социально-экономическому развитию региона. Также Мишустин встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
В поездке принимают участие вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.
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Комментарии 1
Политика , Антон Силуанов , Марат Хуснуллин , Максим Решетников , Александр Новак , Сергей Цивилев , Николай Шульгинов , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Ирек Файзуллин , ИТАР-ТАСС , Кемерово , Кемеровская Область
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