Россия и Франция тайно выслали дипломатов в конце минувшего года, сообщает французское издание Les Echos со ссылкой на источники.

По данным источников, один из сотрудников экономической службы российского посольства в Париже был выслан из-за предполагаемого участия в шпионаже. В ответ на это Россия также выслала одного из дипломатов, работавших в экономическом отделе французского посольства в Москве.