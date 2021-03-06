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Москва

СМИ узнали о тайном решении России и Франции выслать дипломатов 

Газета.Ru и ещё 3 21 минуту назад
Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Фото: Lenta.ru
Россия и Франция тайно выслали дипломатов в конце минувшего года, сообщает французское издание Les Echos со ссылкой на источники.
По данным источников, один из сотрудников экономической службы российского посольства в Париже был выслан из-за предполагаемого участия в шпионаже. В ответ на это Россия также выслала одного из дипломатов, работавших в экономическом отделе французского посольства в Москве.
В дипломатической миссии Франции в России данную информацию комментировать не стали, указано в сообщении. Российское издание "Коммерсантъ" также обратилось во французское посольство в Москве и Министерство иностранных дел России, однако в ведомствах отказались комментировать предоставленные сведения. В феврале 2020 года Германия, Польша и Швеция решили выслать российских дипломатов после того, как Россия объявила персонами нон грата нескольких дипломатов ЕС. В Министерстве иностранных дел РФ назвали такое решение необоснованным и недружественным.
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Политика , МИД , ЕС , Москва , Париж , Франция
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